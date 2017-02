Langenfeld: Junge Union fordert ein Gewaltschutzkonzept

In Langenfeld tritt derzeit eine Gruppe von Jugendlichen mit hoher krimineller Energie in Erscheinung. Dies schließt die Junge Union Langenfeld (JU) aus Berichten im Ausschuss für Soziales und Ordnung und im Kulturausschuss. Obwohl die Fälle noch nicht aufgeklärt, noch kein Täter gefasst sowie die wahren Hintergründe noch nicht ermittelt worden seien, sind die kommissarischen JU-Vorsitzenden Dominic Mueller und Mathias Brach der Ansicht, dass das Verhalten der Delinquenten in keiner Weise toleriert werden dürfe. "Die Junge Union ist über diese Entwicklung äußerst besorgt. Wir möchten, dass unverzüglich Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Hierzu gehört in erster Linie ein konsequentes Durchgreifen der Strafverfolgungsbehörden", erklären die JU-Vorsitzenden.

Derzeit sei in einem Fall bekannt, dass Jugendliche einen Musikschullehrer in den Räumen der Musikschule auf dessen bloße Bitte, den Musikunterricht nicht weiter von außen zu stören, attackiert und bedroht haben. "Hier ist das Maß dessen, was man Jugendlichen als noch zu akzeptierendes 'pubertäres Gehabe' zubilligen möchte, bei Weitem überschritten", so Ratsherr Stephan Rosenbaum (CDU). Weitere offene Fälle gebe es leider noch genügend. "Das ist kein Kräftemessen, das ist strafrechtlich relevantes Verhalten." Ratsherr Sebastian Köpp (CDU/JU) ergänzt: "Wir fordern die Verwaltung auf, unverzüglich ein städtisches Gewaltschutzkonzept zu erstellen, mit dessen zügiger Umsetzung die bestehenden Gefahren an der Wurzel gepackt werden. Es kann nicht sein, dass sich eine Gruppe von Chaoten über sämtliche Regeln hinwegsetzt und damit ungeschoren davonkommt."

Die JU möchte im nächsten Ausschuss für Jugendhilfe einen entsprechenden Antrag stellen. "Wir benötigen Maßnahmen zur Gewaltprävention bei Jugendlichen. Auch muss die Frage von Videoüberwachung in das Konzept mit einfließen - insbesondere für die Musikschule und öffentliche Gebäude", so Köpp. Die JU erwartet, dass bereits im Haushalt 2017 dafür finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Ein weiterer Prüfantrag der JU bezieht sich auf eine etwaige Videoüberwachung auch an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs und die Installation von mehr Kameras in Bussen sowie den verstärkten Einsatz von Sicherheitskräften "an prekären Orten". "Zudem wollen wir wissen, wo sich die Langenfelder nicht sicher fühlen", so der JU-Vorsitzende Dominic Mueller. Dafür solle die Verwaltung eine Umfrage initiieren, um so genannte "Angsträume" zu identifizieren, damit die Sicherheit in Langenfeld nachhaltig verbessert werden könne.

