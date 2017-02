Langenfeld: Karnevalsmuffel können am Montag shoppen

Die tollen Tage haben die Städte fest im Griff und locken Jecke aus dem ganzen Umland. Viele Einrichtungen haben geänderte Öffnungszeiten oder schließen ganz. Hier ein Überblick über die Öffnungszeiten in Langenfeld und Monheim. Von Heike Schoog

Heute, Altweiber, sind die Parkhäuer in der Stadtgalerie, im Marktkarree und bei Sass am Markt bis 14 Uhr geöffnet. Parkpalette und das Parkhaus am Rathaus sind 24 Stunden geöffnet; letzte Einfahrt ist jeweils bis 21 Uhr möglich. Das gilt auch für den Karnevalssamstag und den Rosenmontag. Die Parkhäuser Stadtgalerie, Marktkarree und Sass am Markt haben am Karnevalssamstag jeweils bis 13 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag kann in der Stadtgalerie (ab 7 Uhr), im Marktkarree (ab 8 Uhr) und im Parkhaus Sass am Markt jeweils bis 21 Uhr geparkt werden.

Die meisten Geschäfte schließen Altweiber um 13 Uhr, am Karnevalssamstag um 12 Uhr. Rosenmontag laden Stadtgalerie und Marktkarree bis 20 Uhr zum Shoppen ein, ebenso wie andere Geschäfte in der Innenstadt.

Stadtmuseum und Stadtarchiv haben von Altweiber bis zum 27. Februar geschlossen. Das Kulturzentrum hat heute geschlossen, morgen ist es von 9 bis 20.45 Uhr geöffnet. Von Samstag bis einschließlich Rosenmontag bleiben die Türen ebenfalls zu.

In der Stadtbibliothek bleiben heute die Türen geschlossen, Freitag sind von 9 bis 19 Uhr Ausleihen möglich, am Wochenende und Rosenmontag nicht.

Das Langenfelder Rathaus ist heute geschlossen, morgen öffnet es in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr. Nur das Bürgerbüro bietet am Samstag von 9 bis 12 Uhr seinen Service an. Rosenmontag bleibt die Anlaufstelle zu.

Heute schließt die Beratungsstelle in Langenfeld ab 11.11 Uhr. Rosenmontag bleibt die Verbraucherzentrale geschlossen.

Die Annahmestelle ist Donnerstag von 8 bis 11.45 Uhr geöffnet, Freitag von 13 bis 16.45 Uhr. Samstag von 8 bis 11.45 Uhr und Rosenmontag bleibt sie zu.

Das Schwimmbad der SGL an der Langforter Straße hat heute von 6 bis 11 Uhr geöffnet, am Freitag können Schwimmer von 6.30 bis 18 Uhr ihre Bahnen ziehen. Samstag geht das nur von 8 bis 11 Uhr und am Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Rosenmontag bleibt die Schwimmhalle geschlossen.

Wegen des Veedelszuges in Berghausen am Karnevalssonntag, 26. Februar, entfallen auf der Buslinie 777 ganztätig die Haltestellen "Langenfeld, Wasserski", "Sportanlage Berghausen" und "Berghausen Mitte". Die Busse fahren zwischen den Haltestellen "Monheim, Siedlerstraße" und "Langenfeld-Berghausen S" direkt durch. Zudem verdichtet die Rheinbahn den Takt für alle Zuschauer: Ab etwa 12 bis gegen 18 Uhr fahren die Busse zwischen den Haltestellen "Langenfeld, Schneiderstraße" und "Langenfeld-Berghausen S" im 30-Minuten-Takt.

An Altweiber, 23. Februar, und Rosenmontag sind die städtischen Dienststellen in Monheim geschlossen. Der Donnerstag steht ab 9.11 Uhr Das Bürgerbüro öffnet am Dienstag, 28. Februar, um 9.30 Uhr.

In Monheim bleibt er Altweiber und am Samstag, 25. Februar, geschlossen. Seine Tore öffnen sich am 28. Februar wieder. Mo.Ki-Café Das Café an der Heinestraße schließt Altweiber um 13 Uhr. Rosenmontag ist komplett geschlossen.

Die Volkshochschule Monheim ist Altweiber und Rosenmontag geschlossen. Das gilt auch für die Bibliothek und die Musikschule. Die Kunstschule schließt von Altweiber bis einschließlich Dienstag, 28. Februar.

Das Kunden-Center von Marke Monheim und Bahnen der Stadt Monheim im Monheimer Tor hat Altweiber von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Rosenmontag ist geschlossen.

Das Schwimmbad bleibt Altweiber und Rosenmontag geschlossen.

Center Das Service-Center der Megaan der Rheinpromenade Monheim hat Altweiber von 7.30 bis 12.30 geöffnet, Rosenmontag ist geschlossen. Das Service Center im Rathaus-Center ist Altweiber und den Tag darauf von 9.30 bis 14.30 Uhr geöffnet und Rosenmontag geschlossen.

Kreisweit sind die Geschäftsstellen des Jobcenters ME-aktiv heute für terminierte Gespräche bis 13 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag sind die Geschäftsstellen ganztägig geschlossen.

Quelle: RP