Langenfeld: Kein Spa fürs Fußvolk

Wellness-Fans in der Region sind um ein Ziel reicher: Am Ufer des Elbsees in Düsseldorf-Unterbach eröffnete jetzt das Vabali Spa. Neugierig auf den neuen Entspannungs-Tempel waren auch Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft. Von Brigitte Pavetic, Helene Pawlitzki (Text) und Andreas Bretz (Fotos)

Moderatorin und Schauspielerin Nela Lee sagte: "Als Mutter eines fast einjährigen Sohnes weiß ich die kleinen Wellnessmomente im Alltag zu genießen, wie morgens in Ruhe duschen oder ein entspanntes Frühstück mit meinem Mann." Komplett abschalten und die Seele baumeln lassen können - das mag Model Ira Meindl. Für Moderator Mola Adebisi besteht ein perfekter Wellnesstag aus Sport und Sauna. Wenn ich mich mal richtig entspannen, massieren und verwöhnen lassen kann, dann ist das für mich wahrer Luxus, sagt Schauspieler Milos Vukovic. Model Anna Hiltrop findet, man solle sich fühlen, als sei man gerade in einem Kurzurlaub. "Perfekt wäre es noch, keinen Handyempfang in einem Spa zu haben, um hundert Prozent abschalten zu können."

Herr über die Anlage ist Geschäftsführer Sönke Schacht. "Wenn ich an Wellness denke, denke ich eigentlich immer gleich an Urlaub - weit weg von der Arbeit, an einem schönen Ort, wo ich einfach abschalte." Dekoriert ist folglich alles im balinesischen Stil: geschnitztes Holz, dunkle Farben, auf Antik getrimmte Truhen, Leuchten und Paravents. "Ich bin überzeugt, das hier ist das schönste Spa in Deutschland", sagt Investor Stephan Theune. "Ach was, in Europa", sagt sein Bruder Markus. 500 Gäste pro Tag wollen die Theunes im Idealfall hier begrüßen, hier könne sich jeder wohl fühlen: Mütter und Töchter, Freundinnen, Paare oder auch der gepflegte Mann über 30, der sich mal was gönnen wolle.

FOTO: Bretz Andreas

Mitbringen müssen potentielle Gäste 36,50 Euro für eine Tageskarte oder 19,50 Euro für zwei Stunden. Das sind nicht unbedingt basisdemokratische Preise, aber die Theunes finden das gerechtfertigt. "Zwei Kinokarten mit Popcorn kosten heute auch 20 Euro." In Berlin kämen jährlich 350.000 Menschen ins Vabali. "Das können nicht nur die oberen Zehntausend sein, sonst müssten die ja jeden Tag kommen." Klingt logisch.

Auf jeden Fall müssen mögliche Gäste motorisiert sein oder zumindest ein Fahrrad und stramme Waden besitzen. Eine Bushaltestelle gibt es hier nirgendwo - auch wenn sich die Theunes das wünschen würden. Ein weiteres bestechendes Argument kommt von Geschäftsführer Sören Schacht: "Wenn man die Fahrt auf sich nimmt, ist das mit dem Eintrittspreis auch schon wieder zweitrangig."

Wer den Weg und den Preis bewältigt, dem wird ein grandioses Panorama geboten. "Für uns ist das toll, dass der Elbsee im Naturschutzgebiet liegt", sagt Stephan Theune und schaut sinnend von der Aussichtsterrasse übers Wasser, das in der Wintersonne blitzt. "Hier wird nichts anderes gebaut." Die Querelen um die Vögel sind vergessen - fast. Zwischendurch mussten sich die Brüder nämlich Gedanken machen, wie man die Wildgänse davon abhält, auf dem Rasen zwischen den Liegen ihr Geschäft zu machen. Die Lösung: niedrige Zäune am Ufer. Gänse haben als Fluchttiere gern freie Bahn aufs Wasser.

So besteht jetzt Hoffnung, gänsefrei im Bademantel auf der Liege entspannen. Wer sich besonders keck fühlt, kann dabei eventuell im Adamskostüm den vorbeiziehenden Kanuten auf dem Elbsee zuwinken. Auch da ist Markus Theune entspannt: "Das interessiert nach drei Tagen keinen mehr, ob da wer nackt ist - weder auf der einen, noch auf der anderen Seite."

Quelle: RP