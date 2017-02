Monheim: Kellerbrand - Bewohner ohne Strom

Nächtliches Feuer an der Schöneberger Straße in Monheim. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Im April 2016 wurde im Nachbarhaus Feuer gelegt.

Nach einem Kellerbrand sind in einem Mehrfamilienhaus an der Schöneberger Straße in Monheim zwölf Wohnungen ohne Strom. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zum Samstag niemand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. An der Schöneberger Straße ist es in den vergangenen beiden Jahren wiederholt zu Brandstiftungen gekommen, zuletzt im April 2016, als im Nachbarhaus des jetzt betroffenen Gebäudes drei Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Die Brandmeldeanlage des Wohn- und Tiefgaragenkomplexes löste am frühen Samstagmorgen gegen 3.50 Uhr aus. "Als die ersten Kräfte eintrafen, war der Treppenraum des Wohngebäudes Schöneberger Straße 1 stark verraucht", berichtet Torsten Schlender, Sprecher der Monheimer Feuerwehr. Im Kellergeschoss brannte Unrat, der unter der Treppe abgestellt war. Den 40 Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell zu löschen. "Allerdings hatte der Brand bereits auf die gesamte Unterverteilung der Stromversorgung übergegriffen und derart stark beschädigt, dass das Gebäude stromlos geschaltet werden musste", sagt Schlender. Wie lange die Bewohner ohne Strom auskommen müssen, ist derzeit noch unklar. Laut Schlender dürfte sich die Reparatur aber hinziehen: "Angesichts der Schäden ist das nach meinem Eindruck keine Sache von wenigen Tagen."

Die Stadt Monheim bot den betroffenen Bewohnern an, sie vorübergehend in einem Hotel einzuquartieren. "Davon haben zunächst nur wenige Gebrauch gemacht", sagt Schlender. Bereits nach dem Brand in den Nachbarhäusern Nummer 3 und 5 im April 2016 brachte die Stadt 36 Bewohner in einem Hotel unter. Der Schaden damals belief sich auf mindestens 300.000 Euro. Die Schadenshöhe und Ursache des Feuers vom Samstag müssen noch ermittelt werden.

Vor zwei Jahren sorgten zwei Brandstiftungen binnen einer Woche in der Tiefgarage Schöneberger Straße für Aufsehen. Sieben Autos, zehn Motorräder und ein Anhänger wurden ein Raub der Flammen. Seither wurden im Berliner Viertel wiederholt Autos abgefackelt, besonders an der Tegeler Straße. Der Brandstiftung in den Häusern Schöneberger Straße 3 und 5 vor zehn Monaten fiel ein Hund zum Opfer.

