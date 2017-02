später lesen Monheim Kindertheater gibt ein bärenstarkes Fest Teilen

Twittern





2017-02-06T18:27+0100 2017-02-07T00:00+0100

Morgen und am Donnerstag gastiert das Theaterspiel Witten mit dem Stück "Ein bärenstarkes Fest" in Monheim. Die Veranstaltungen morgen finden jeweils um 10 Uhr und um 16 Uhr im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, statt und am Donnerstag um 10 und 15 Uhr in der VHS Monheim, Tempelhofer Straße.