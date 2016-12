Langenfeld: Kirchenchor singt seit 60 Jahren

Seit 1956 gestalten die Sänger Weihnachten in St. Mariä-Himmelfahrt mit.

In der Christmette in der katholischen Kirche an der Hardt erklingen heute ab 22 Uhr mehrstimmige Weihnachtslieder sowie "Lauft ihr Hirten" von Haydn. Verantwortlich dafür ist der Kirchenchor, der im Einweihungsjahr von St. Mariä-Himmelfahrt gegründet wurde. Auch die Festmesse zum zweiten Weihnachtstag ab 9.15 Uhr wird der Chor mitgestalten. Unter der Leitung von Albert Evertz bringt er die "Kleine Orgelsolomesse" von Haydn zu Gehör und das "Transeamus usque Bethlehem" von Schnabel. Sopranistin Barbara Brüsselbach wird zusätzlich noch "Jesu chare" Esterhazy vortragen. Begleitet wird der Chor von einem kleinen Kammerorchester und von Klaus Meiser an der Orgel.

In seinen Anfangsjahren prägte Jakob Klaas den Chor. Seit 1958 war er für die Kirchenmusik an der Hardt zuständig. Seit 1986 steht Albert Evertz der Chorfamilie als musikalischer Leiter vor. "Aus Spaß an der Freud', aus Liebe zur Musik und zu den Menschen, die mit der Musik die schönste Art des Betens gefunden haben", sagt er.

Der Chor probt jeden Freitag um 20 Uhr im Pfarrheim Am Brückentor. Auskünfte gibt Schriftführer Hermann-Josef Klaas unter Telefon 0217313298.

(gut)