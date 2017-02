Das Deutsche Rote Kreuz hat einen neuartigen Kursus gestartet. So will es Bürger miteinander ins Gespräch bringen. Von Isabell Klaas

Jose Carvalho, ein kleiner fröhlicher Portugiese, ist es leid, allein zu Hause in der Küche zu stehen. Mitten im Trubel zwischen vielen netten Frauen fühlt er sich wohl, schneidet Grünkohl und Zwiebeln und pickt Mettwürstchen an. Er ist einer der ersten Teilnehmer beim neu angelaufenen Kochkurs des DRK für ältere Menschen in Langenfeld mit dem Titel "DKR und Ko" - Letzteres steht für Kochen und Kommunikation. Zum Auftakt waren allerdings mehr Kochlotsen als "Schüler" in die komfortable Küche des DRK-Hauses an der Jahnstraße gekommen. Und eigentlich ging es auch noch ein bisschen chaotisch zu, wie Margret Volsing, die selbst 40 Jahre lang in Haushalten gekocht hat, findet. "Da muss noch ein bisschen Struktur rein", sagte sie kritisch. Dennoch: Die Teilnehmer gingen gut gelaunt an die Töpfe, wie Jose, der alleine lebt und froh über dieses Angebot in der Gemeinschaft ist. Und richtig losgehen soll es ja auch erst, wenn die Kochlotsen sich eingearbeitet haben.

Ernst Broich agiert schon sehr professionell in der fremden Küche und lässt begeistert seinen Früchtequark probieren, eine spontane Kreation. Der Langenfelder ist ein leidenschaftlicher Koch, der keinen Männerkochkurs bei der VHS auslässt und beim DRK-Projekt "ein bisschen unterstützen" möchte. "Wenn ich gebraucht werde, packe ich mit an", sagt er tatendurstig. Ihm zur Seite steht Ulla Schulenberg, eine gestandene Hausfrau mit reichlich Kochpraxis, die gerne am Herd zaubert, umso mehr, wenn das für einen guten Zweck ist.

Für den Einstieg wurden erst einmal Menschen über 65 Jahre, die im Martinsviertel wohnen, eingeladen sowie alle, die Ungeübten in der Küche Schützenhilfe leisten wollen. Ziel des Kurses ist es, vor allem Leute mit kleinerer Rente aus der häuslichen Isolation zu holen und beim Kochen zusammenzuführen.

Jeder, der teilnimmt, soll 2,50 Euro bezahlen. "Das gibt man sonst auch für ein Essen aus", sagt Beigeordnete Marion Prell, die von Seiten der Stadt das Angebot unterstützt. Gruppenleiterin ist Katharina Herzog, eine junge Asien-Wissenschaftlerin, die auf der Suche nach dem geeigneten Job beim Deutschen Roten Kreuz angekommen ist und Gefallen an der Koordination des Kurses fand. Wer Lust hat, ein- oder zweimal gemeinsam mit anderen Menschen einzukaufen, zu schnibbeln, zu kochen und zu braten und sich nachher an eine einladend gedeckte Tafel zu setzen, kann sich unter Telefon 02173 71646 oder unter info@drklangenfeld.de sowie direkt bei Katharina Herzog unter katharina.herzog@drklangenfeld.de melden.

