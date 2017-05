später lesen Langenfeld Kripo ermittelt in zwei Fällen von Fahrerflucht 2017-05-03T18:27+0200 2017-05-04T00:00+0200

Schwer beschädigt hat ein Mercedes-Fahrer seinen Wagen an der Feldstraße in Immigrath vorgefunden. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Unfallverursacher. Unfallzeitpunkt: Dienstag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Versicherung in Höhe von Haus Nummer 1. Der schwarze Mercedes 245 AMG wurde an der linken Fahrzeugseite demoliert.

