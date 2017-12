Langenfeld 2017 - ein Jahr in Bildern. Wir zeigen Ihnen einige Geschehnisse der vergangenen zwölf Monate.Im Stadtzentrum wird das ganze Jahr hindurch einiges geboten. Karnevalszug, Stadtfest, ZNS-Fest, Karibik-Nacht, Schlemmermeile, Schoppenfest, Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt sind Fixpunkte im Veranstaltungskalender. Wie auch die Freiluft-Konzertreihe "Langenfeld live", bei der während der Sommerferien an jedem Mittwochabend eine Band gratis vor 2000 Zuschauern spielt. weniger

Im Oktober eröffnete an der Langforter Straße ein für 4,15 Millionen Euro errichteter städtischer Kindergarten. Das Bild zeigt Leiterin Stefanie Montalbano mit (v.l.) Mia, Hong-Mai, Ben und Lieke.

Eine Windkraftanlage ist seit Oktober in Reusrath in Betrieb.

Zwei CDU-Politikerinnen gewannen im Mai und September in den Wahlkreisen, zu denen Langenfeld und Monheim gehören: Claudia Schlottmann (r.) zog in den Landtag ein, Michaela Noll (l.) bleibt im Bundestag.

Hunderte nahmen im Januar am letzten Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche teil, die danach entwidmet wurde und vor dem Abriss steht. Auf dem Grundstück an der Stettiner Straße werden Wohnhäuser errichtet, ein Gemeindesaal mit Küche wird gemietet.