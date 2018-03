später lesen Gewerbegebiet in Langenfeld Arbeiter stirbt bei Verladearbeiten 2018-03-20T19:15+0100 2018-03-20T19:10+0100

Ein Arbeiter ist am Dienstag nach Verladearbeiten an einer Baustelle in Langenfeld gestorben. Er wurde zwischen einem Container und einer Wand eingeklemmt.