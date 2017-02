später lesen Langenfeld Audi-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei 2017-02-27T11:40+0100 2017-02-27T11:39+0100

Ein 51-jähriger Audi-Fahrer ist am Samstagabend in eine Polizeikontrolle in Langenfeld geraten und vor den Polizisten geflohen. Nach einer Verfolgungsjagd konnte die Polizei ihn an der Gladbacher Straße stellen.