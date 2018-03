später lesen Unfall in Langenfeld VW-Fahrer rast nachts in geparkten Lkw-Anhänger FOTO: Patrick Schüller 2018-03-24T09:37+0100 2018-03-24T10:28+0100

In Langenfeld hat sich in der Nacht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Ein VW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und fuhr quer über die Gegenfahrbahn in einen geparkten Lkw-Anhänger hinein. Wie sich der Unfall ereignen konnte, ist noch unklar.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

