Monheim/Langenfeld: Langenfelder stiehlt Kennzeichen für sein neues Auto

Kiffen macht - wenn nicht dumm - so doch wenigstens bauernschlau. Das legt der Fall eines Langenfelders nahe, den die Polizei jetzt in Monheim aufgabelte. Die Beamten stoppten den 23-Jährigen am Donnerstagabend auf der Opladener Straße. Der junge Mann saß am Steuer eines auberginefarbenen Mitsubishi Colt. Wie sich herausstellte, hatte er gleich vier Probleme: Erstens war der Pkw nicht zugelassen. Zweitens gehörten die Nummernschilder nicht zu ihm, sondern zu einem anderen Fahrzeug.

