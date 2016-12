Langenfelds Großbaustellen 2017: LVR-Klinik bekommt teuerstes Gebäude

Viele Großbaustellen verteilen sich im kommenden Jahr über das ganze Stadtgebiet. Der mit Abstand teuerste Neubau springt dabei kaum ins Auge. Im hintersten Geländeteil der LVR-Klinik ensteht für 30,5 Millionen Euro ein neues Stationsgebäude der Abteilungen Allgemeine Psychiatrie und Suchtkrankheiten mit 144 Betten. Auf dem nebenstehenden Bild sind die Ausmaße dieses dreigeschossigen Komplexes zu erkennen, bei dem zwei Flügel einen Innenhof erschließen. Nach Angaben des beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) für Gebäude zuständigen Dezernenten Detlef Althoff soll dieses Haus 60 indes noch nicht im kommenden Jahr, sondern erst Anfang 2018 bezugsfertig sein.

Kindergarten Der für 4,1 Millionen Euro an der Langforter Straße entstehende städtische Kindergarten hat ebenfalls das Richtfest bereits hinter sich. "Er soll im September, Oktober fertig sein", sagte der Langenfelder Gebäudemanager Wolfgang Hellekes, als er und die städtischen Chefplaner Ulrich Beul und Stephan Anhalt über den Stand der großen Bauprojekte 2017 berichtete.

Innenstadt In der City starten im kommenden Jahr drei Großbaustellen. Anhalt: "Der verkehrsberuhigte Abschnitt der Hauptstraße wird für 300.000 Euro erneuert. Ebenfalls 2017 soll direkt neben der Kirche St. Josef der Bau des katholischen Gemeindezentrums beginnen." Im heutigen Pfarrgarten entstehen nach Abriss der hohen Steinmauer ein Saalgebäude und ein attraktiver Platz. Ein länglicher Trakt mit Büros und Gruppenräumen wird wie ein Riegel zwischen das alte Pfarrhaus und das Sass-Ladenzentrum eingefügt. Das Erzbistum trägt rund 70 Prozent der mit 2,3 Millionen Euro veranschlagten Kosten. Ende 2018 dürfte das Gemeindezentrum fertig sein. Und als dritte Großbaustelle in der City soll nach Beuls Angaben ab dem Spätherbst die Solinger Straße zwischen Rathaus und Bahnunterführung für rund vier Millionen Euro attraktiver gemacht werden. Auf dieser städtebaulich verhunzten Einfallstraße ins Langenfelder Zentrum gibt es kaum Bäume, die Fahrbahn ist überdimensioniert, der von Fußgängern und Radfahrern gemeinsam genutzte Bürgersteig an manchen Stellen viel zu eng und an Hofausfahrten zudem mit etlichen Gefahrenstellen für Radler übersät. Unter anderem werden Bäume gepflanzt und auf der Fahrbahn Schutzstreifen für Radfahrer und begrünte Querungshilfen für Fußgänger angelegt. Das Land finanziert die reinen Straßenarbeiten und einen Teil der weiteren Umgestaltung. Beul: "Der Bewilligungsbescheid ist endlich da."

FOTO: Matzerath Ralph

Wohnungsbau Weiter voran schreiten 2017 die beiden größten neuen Wohngebiete. In der Siedlung rund ums Gartencenter Berghausener Blumentopf werden jetzt die ersten von zunächst 43 Reihen- und sieben Doppelhäusern bezogen. An zwei großen Mehrfamilienhäusern mit 40 Wohnungen wird bereits gearbeitet, und ein im Frühjahr begonnenes Seniorenheim mit 114 Pflegeplätzen (siehe Bild unten) wird wohl im Herbst 2017 eröffnet. Ebenfalls erkennbar voran geht der mit 60 Millionen Euro veranschlagte Bau von zwölf Häusern mit 178 Wohnungen zwischen Richrather- und Langforter Straße; die ersten werden im Frühjahr 2018 bezugsfertig sein. Schon in wenigen Monaten dürften an der Brunnen-/Grünewaldstraße neue Mehrfamilienhäuser mit 20 bis 30 Mietwohnungen fertig sein. An der Kronprinzstraße sind Reihen- und Doppelhäuser für 40 Familien in Arbeit. Zudem beginnt 2017 der Bau von insgesamt 62 Sozialwohnungen auf vier städtischen Grundstücken am Leipziger Weg, Am Brüngersbroich, an der Hardt und der Kölner Straße.

Gewerbe Für die beiden neu erschlossenen Gewerbegebiete Reusrath Nord-West und Am Solpert laufen laut Beul zwar vielversprechende Gespräche mit ansiedlungswilligen Firmen. "Wir können für 2017 noch keinen Vollzug melden, hoffen aber auf ein baldiges Ergebnis."

Freizeit Der Kunstrasenplatz im Jahnstadion wird nach Angaben von Hellekes im Sommer 2017 für 375.000 Euro erneuert. "Außerdem bekommt das Hallenbad eine neue Glasfassade. Bei drei Seiten ist das schon eine große Fläche, und die Kosten liegen entsprechend bei 650.000 Euro. Das wird in der Freibadsaison gemacht, wenn das Hallenbad geschlossen ist."

