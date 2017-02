später lesen Unfall in Monheim Mann wird vom eigenen Trecker überrollt und schwer verletzt FOTO: Polizei Mettmann FOTO: Polizei Mettmann Teilen

2017-02-03T14:30+0100

Am Donnerstagabend ist in Monheim ein schwerer Unfall passiert. Ein 64-Jähriger geriet unter seinen Trecker, als dieser sich plötzlich in Bewegung setzte. Der Mann wurde schwer verletzt.