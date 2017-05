später lesen Monheim Mehrgenerationenhaus feiert zehnjähriges Bestehen 2017-05-03T18:21+0200 2017-05-04T00:00+0200

Zu einem Gemeindefest am kommenden Sonntag, 7. Mai, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Monheim ins Eki-Haus ein. Anlass ist ein runder Geburtstag: Vor zehn Jahren wurde der große orangefarbene Bau an der Friedenauer Straße in Dienst genommen.

Thomas Gutmann Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Thomas Gutmann (gut) ist Lokalredakteur der Rheinischen Post in Langenfeld/Monheim. zum Autorenprofil schließen