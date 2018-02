Monheim: Monheim eröffnet Schifffahrtsaison

Die ersten Touren über den Rhein starten im März - eine mit rockiger Musik. Von Heike Schoog

Von der Monheimer Anlegestelle können Einheimische und Gäste jetzt zu kleinen und großen Schiffstouren aufbrechen. Das städtische Tourismusmanagement organisiert für Ende März und Ende April jeweils eine Brunchfahrt und eine zweitägige Flusskreuzfahrt nach Amsterdam - jede Fahrt gibt es als Pauschalangebot.

Am Karsamstag, 31. März, legt die MS Scenic Jade, ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, gegen 10 Uhr zu einer etwa dreistündigen Brunchfahrt ab. Vom Schiffsanleger in Höhe des Deusser-Hauses, An d'r Kapell 2, geht es rheinabwärts nach Benrath. Während das 135 Meter lange Kreuzfahrtschiff an Baumberg, Zons und der Urdenbacher Kämpe vorbeifährt, können sich etwa 150 Gäste am großen Brunch-Buffet bedienen. Im Ticketpreis von 38 Euro pro Person ist das Buffet nebst Getränken enthalten. Sobald die Brunch-Ausflügler an Land sind, macht sich die MS Scenic Jade direkt für eine Flusskreuzfahrt nach Amsterdam bereit. Um 15.30 Uhr heißt es Leinen los. Die Kreuzfahrt von Samstag bis Montagmorgen kostet pro Person 149,99 Euro im Doppelzimmer/Kabine. Die gleiche Tour fährt die MS Scenic Pearl am Samstag, 28. April. Nach der Brunchfahrt (10 Uhr), fährt das Schiff nach Amsterdam. Anmeldungen sind bei Marke Monheim, Geschäftsstelle am Monheimer Tor, Rathausplatz 20, möglich. Reiseveranstalter ist die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG.

Laut wird es auf dem Rhein am Samstag, 24. März. Das Jugendzentrum Sojus 7 veranstaltet erstmalig eine Punk-Rock-Bootstour mit der MS Beethoven vom Monheimer Schiffsanleger den Rhein hinauf bis Bonn und zurück. Los geht es um 15 Uhr, gegen 23 Uhr legt das Schiff wieder in Monheim an.

Während der etwa sechsstündigen Fahrt sorgen acht Punk-Rock Bands für ausgelassene Festival-Stimmung. Tickets für das Festival auf dem Rhein gibt es im Sojus 7 oder im Internet über www.metaltix.com. Sie kosten 36 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren, teilt Birte Hauke von der Stadt mit.

Quelle: RP