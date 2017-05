Am Freitag, 5. Mai 2017, ist an der Rheinpromenade in Monheim am Rhein eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Nachmittag wurde sie erfolgreich entschärft.

Am Freitag, 5. Mai 2017, ist an der Rheinpromenade in Monheim am Rhein eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Nachmittag wurde sie erfolgreich entschärft. weniger