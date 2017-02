Am Samstagnachmittag kam es auf dem Berliner Ring zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr auf ein Lieferfahrzeug auf. Verletzt wurde niemand.

Ein 30-jähriger Audi-Fahrer aus Erkrath war laut Polizei am Samstagnachmittag auf dem Berliner Ring in Monheim mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. An dieser Stelle sind 30 km/h erlaubt. Nach Angaben der Polizei sah der Audi-Fahrer zu spät den Kastenwagen eines Paketdienstes, der in einer langgezogenen Rechtskurve verbotswidrig im absoluten Halteverbot parkte. Trotz einer Vollbremsung sei das Auto in das Heck des Kastenwagens gefahren.

Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand, es sei aber Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Der Audi sei nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig gewesen und musste abgeschleppt werden.

(cebu)