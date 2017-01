Monheim: Nabu zählt die Wintervögel in Monheimer Gärten und Parks

Vom 6. bis 8. Januar findet deutschlandweit die siebte "Stunde der Wintervögel" statt. Diese Vogel-Zählung sei wichtig, um deutschlandweit ein möglichst genaues Bild von der Vogelwelt unserer Städte und Dörfer zu erhalten, erklärt Frank Gennes, Stadtbeauftragter des Nabu. Dabei gehe es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern vielmehr darum, Häufigkeiten und Trends von Populationen zu ermitteln.

Jeder kann mitmachen: Man notiert von jeder Vogelart die höchste Anzahl an Tieren, die im Laufe einer Stunde in einem Garten oder einem Park zeitgleich zu sehen war. Die Beobachtungen leitet man an den Nabu-Bundesverband (www.nabu.de) weiter.

Für alle, die sich lieber einer Gruppe anschließen wollen, bietet der Nabu Monheim zwei Aktionen an. Sie sind für Interessierte ohne Vorkenntnisse geeignet: Erfahrene Vogelfreunde und farbige Bildtafeln erleichtern den Einstieg in die Ornithologie und helfen beim Bestimmen der Arten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Zähler auf dem Waldfriedhof treffen sich am Samstag, 7. Januar, um 9.30 Uhr vor der Friedhofskapelle. Wer am Sonntag, 8. Januar, im Marienburg-Park zählen will, kommt um 10 Uhr zum Treffpunkt am Eingang zur Innenstadt.

Kontakt Frank Gennes, Telefon 0157 83836099, F.Gennes@NABU-KV-Mettmann.de

(elm)