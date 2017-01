Langenfeld/Hilden: Nicht ohne meine Bommel-Mütze

Wer jetzt noch keine hat, kann zugreifen. Den pfiffigen Kopfschmuck gibt es derzeit in allen Preislagen - egal ob mit Fell- oder Woll-Bommel. Von Isabel Klaas

Der Winter bäumt sich noch mal auf. Die Tage werden kälter. Das ist eine gute Gelegenheit, modisch aufzurüsten. Ohne Bommel-Mütze kommt in diesem Jahr ohnehin kaum eine Frau über den Winter. Einige Restbestände gibt es noch, bevor die Frühlingsmode das Angebot ganz verdrängt haben wird.

Anders im Hutfachgeschäft Schobhofen an der Hauptstraße 48 in Langenfeld. Dort hat die Kundin noch die ganze Qual der Wahl: Von Knallgelb bis gedeckt meliert, Rostbraun, Karmesinrot oder Grasgrün - in Grob- und Rippstrick, mit Schirm oder Ohrenklappen und Bommeln aus Wolle, Kunstpelz, Kaninchen, Hase und Fuchs stehend oder hängend, sogar zum Abmachen und Auswechseln - alles geht.

Keine Massenware, sondern individuelle Handarbeit aus Italien verkaufen Ulla Schobhofen-Frey und ihre Tochter Andrea Meißner, wie sie versichern. Fast alle Mützen sind mit Vlies unterlegt, einige mit Teddy gefüttert, damit sie nicht kratzen und schön warm sind. Allerdings haben die hochwertigen Modelle ihren Preis, und der liegt zwischen 40 und über 100 Euro mit Schal. Dafür bekommt man eine prima Beratung und ein Modell, das nicht zur Massenware gezählt wird.

Ähnlich Individuelles mit Bommel findet man noch in Hilden in der Bismarckpassage bei Sylvia Haddasch mit Love- and Peace-Aufschrift in hellem Grau für 99 Euro sowie vereinzelte Exemplare in rosa Grobstrick. Allerdings: "Bei uns ist die Mützensaison eigentlich schon vorbei", sagt die Verkäuferin.

Eine kleine Auswahl findet sich auch noch bei Peek&Cloppenburg in Hilden im Parterre und auf der ersten Etage. Da prangen sie noch, die topmodischen Bommel in Felloptik und Wolle in imposanten Ausmaßen als Krönung der Strick-Kopfbedeckung - auf schneeweißen oder braun-beige-naturfarbenen Exemplaren.

Sehr günstig kommt man noch an peppige Varianten bei Bijou Brigitte in Langenfeld an der Solinger Straße. Dort bietet Filialleiterin Astrid Matteucci rund 20 Exemplare in allen Farben an, und die sind teilweise um 50 Prozent reduziert. Das heißt: Dort kann man auch Schnäppchen machen, die unter zehn Euro liegen. Nebenan bei H&M übrigens auch. Sparfüchse können dort für fünf Euro fündig werden. In den Marktarkaden in Langenfeld hat das neue Modegeschäft Aust ebenfalls ein paar hübsche Varianten im Sortiment: Die Wolltroddel sind mit Silberfäden veredelt worden.

Die wohl gewagteste Farbkombination fanden wir bei "Stielvoll" in der Hildener Bismarckpassage. Da können sich Mutige eine schwarze Mütze kaufen, deren Topping ein nicht zu übersehender, knalliger Pink-Bommel ist, der laut schreit: Sehr her!.

