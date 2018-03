später lesen Langenfeld Rex nimmt Oscar-Gewinner ins Programm FOTO: 20th Century Fox FOTO: 20th Century Fox 2018-03-06T17:53+0100 2018-03-07T08:02+0100

Kino und Schaustall zeigen noch in dieser Woche "The Shape of Water" und "Three Billboards"

Stephan Meisel Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stephan Meisel (mei) ist Leiter der Lokalredaktion Langenfeld der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen