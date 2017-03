Langenfeld/Monheim: Osterferien-Programme: Auf die Plätze - los !

Kinder, die in den Ferien nicht Ski oder in die Sonne fahren, erwarten zu Hause spannende Kurse, Ausflüge und Freizeiten. Von D. Schmidt-Elmendorff

Graffiti sprayen, seine eigene Geschichte verfilmen oder Stockbrot backen - die städtische Kinder- und Jugendförderung Monheim weiß, wie junge Menschen die Ferien am besten verbringen können. Eine Übersicht mit zahlreichen Aktionen in den Osterferien vom 10. bis zum 21. April steht unter monheim.de zum Download bereit.

Die Monheimer Kunstschule plant in der ersten Woche der Osterferien, 10. bis 13. April, eine "Reise durch die Welt der Farben" für Kinder ab sechs, einen Streetart- und Graffiti-Kurs für Jugendliche ab zwölf und einen Filmdreh für Jugendliche ab 14. Anmeldungen werden in der Kunstschule am Berliner Ring 9, unter Telefon 951-4160, kunstschule@monheim.de oder unter www.monheim.de/kunstschule entgegengenommen. Das Römische Museum, die Biologische Station und die Kaltblutpferdezucht Reuter laden in den Osterferien wieder zu den Bürgeler Aktionstagen ein. Neun- bis Zwölfjährige können am 9. April bei einem Angebot der Biologischen Station lernen, wie man richtig Feuer macht. Im Anschluss gibt es Stockbrot und Punsch. Am 12. April erfahren Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren von einem professionellen Imker, wie das Bienenvolk zusammenlebt und wie Bienenkiste und Honigschleuder funktionieren.

In der zweiten Ferienwoche, am 18. April, lernen Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Römermuseum die Schule im alten Rom kennen. Sie erfahren, wie der Unterricht ablief, wie römische Zahlen geschrieben werden und schreiben mit Gänsekiel und Tinte auf echtem Papyrus. Einen Tag später erstellen Kinder Bilder mit Mosaiksteinen. Und einen Tag darauf stellen sie Rundmühlen her und spielen wie die Römer. Die Kaltblutzucht Reuter lockt am 11., 13., 19. und 21. April nachmittags die ganze Familie mit Kutschfahrten. Bevor die Fahrt durch die Kämpe beginnt, wird das Anspannen der Kaltblutpferde vorgeführt und Wissenswertes zu der alten Pferderasse erläutert. Anmeldung im Internet unter www.haus-buergel.monheim.de.

Im Ulla-Hahn-Haus dreht sich auch in den Ferien alles um Literatur. In der ersten Woche der Osterferien können Zehn- bis 14-Jährige unter dem Titel "Text-Adventures" digitale Abenteuer schreiben und programmieren. Auf Zwölf- bis 16-Jährige warten derweil Literatur-Rallyes. An verschiedenen Tagen der Osterferien organisiert das Ulla-Hahn-Haus außerdem für Kinder ab vier Jahren nachmittags die Leseschaukel. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 951-4140, oder per E-Mail: ullahahnhaus@monheim.de.

Wem mehrtägige Angebote zu lang sind, der kann mit dem Team der Monheimer Jugendförderung verschiedene Ausflüge unternehmen. In den Osterferien stehen am 13. April ein Ausflug ins Phantasialand und am 20. April ein Ausflug ins Bowling-Center auf dem Programm. Die Teilnahme kostet zwischen 10 und 20 Euro. Nähere Informationen zu den Ausflügen gibt es bei Jill Kessel, Telefon 951-5142.

In der Nachbarstadt wartet die Jugendkunstschule Langenfeld mit zahlreichen noch buchbaren Kursen zur kreativen Betätigung auf. Am Samstag 8. April, können Kinder von sechs bis elf Jahren mit der Laubsäge eine Hasenfamilie ausschneiden - als Dekoration fürs Osterfrühstück. Auf Fotosafari durch Langenfeld können sich Kinder von acht bis 13 Jahren vom 10.bis 13. April begeben. Im Mittelpunkt soll öffentliche Kunst stehen, die Stadt wird ausschnittweise in Skizzen erfasst und diese im Atelier zu Gemälden weiterverarbeitet.

Einen Ballonrock mit Applikationen können sich Kinder von acht bis zwölf in einem Kurs vom 18. bis 21. April nähen. Plastik ist der Rohstoff, den Kinder an einem Wochenendkurs am 22. und 23. April zu Kleidungsstücken verarbeiten.

Mit Ölfarben und ihrer Leuchtkraft können Jugendliche in einem Kursus vom 10. bis 13. April experimentieren.

Am 12. und 13. April haben Sechs- bis Neunjährige die Gelegenheit, verschiedene Techniken zur Verarbeitung von Textilien auszuprobieren, wie Shibori, eine japanische Färbetechnik oder Blaudruck.

Weitere Kurs-Informationen und Anmeldung unter www.vhs-langenfeld-programm.de

Die Sportgemeinschaft Langenfeld bietet in den Osterferien wieder ihre beliebten Halbtags- und Ganztagsprojekte an, darunter Inlineskaten. Freie Plätze gibt es noch in den vier Camps, in denen Geräteturnen, Hindernis-Parcours-Turnen, Volleyball oder diverse Ballsportarten im Mittelpunkt stehen. Halbtags sind noch Plätze in den Kursen Leichtathletik, Mehrkampf und LeParkour verfügbar, in dem es um das Überwinden von Hindernissen und Höhen geht. Wem ein zweistündiges sportliches Kurzprogramm reicht, kann sich noch bei den Kursen Piratenabenteuer (3 bis 6 Jahre), Dance-Mix (6 bis 9 Jahre), Starke Mädchen üben Selbstverteidigung (7 bis 10 Jahre) und Film-Parkours (3 bis 6 Jahre) anmelden. Infos und Online-Buchung unter www.sglangenfeld.de. Telefonische Anmeldung unter 02173 960 950.

Auch das Kinderhaus Langenfeld, Winkelsweg 38, bietet an acht Tagen während der Osterferien Aktionen an, die aber nur einzeln buchbar sind. Kinder von sechs bis 14 Jahren können sich am 10. April den Film "Findet Dori" anschauen. Am 11. und 20. April lädt das Kinderhaus zum Toben und Spielen auf dem Gelände ein. Eine kleine Choreographie in HipHop und Modern Dance studieren die Kinder am 12. April ein. Am 13. April unternehmen sie einen Ausflug ins Trampolino, am 18. April geht's in den Wildpark Leverkusen und am 19. April in die Eissporthalle Benrath. Bei der Tauschrallye zum Abschluss können die Kinder ergründen, was sie gegen einen Luftballon eintauschen können. Anmeldung nur persönlich im Kinderhaus, Telefon 02173 98172. Weitere Infos: www.kinderhaus-langenfeld.de

Quelle: RP