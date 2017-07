Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei Betrügern, die im Dezember 2016 mehrfach mit einer gestohlenen EC-Karte in Köln und Monheim eingekauft haben.

Die Polizei wirft ihnen insgesamt sechs Betrugsfälle vor. Beim Einsatz der EC-Karte in einer Tankstelle in Köln-Merkenich am 24. Dezember 2016 wurde einer der Männer gefilmt. Hinweise auf diese Person erbittet die Kripo Köln unter Telefon 0221 229-0.

(elm)