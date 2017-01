Monheim: Postbote Manfred trotzt Sturmtief Egon

Es gibt nicht viele Jobs, in denen man noch wetterfester sein muss als in diesem. Hochseefischer zählen dazu, Polarforscher oder Sherpas im Himalaya. Aber sonst? Manfred Görries ist Briefträger in Monheim. Im Schnitt liefert er gut 1500 Sendungen am Tag aus. Natürlich auch bei Dauerregen, Graupelschauer, Eis und Schnee.

Ein Sturmtief wie "Egon", das gestern über das Rheinland hinwegfegte, kann Manfred Görries nicht schrecken. "Wenn man richtig angezogen ist, dann kann einem eigentlich nichts passieren", sagt der 54-Jährige. Sein Arbeitstag fängt gegen 7 Uhr im Monheimer "Zustellstützpunkt" an der Friedrichstraße an. Zwar sind die meisten Briefe, Postkarten, Prospekte, Zeitschriften und anderen Drucksachen, die aus dem Briefzentrum in Langenfeld geliefert wurden, dann schon vorsortiert, aber ein paar Sendungen müssen noch in die richtige "Gangfolge" gebracht werden. Dann füllt Görries wie seine Postboten-Kollegen die Lasttaschen, schwingt sich auf sein Fahrrad - neudeutsch "Post-Bike" - und radelt los zu seinem Zustellbezirk in der Monheimer Stadtmitte und dort von Haus zu Haus. Stadtweit gibt es insgesamt 21 Zustellbezirke.

Auch Eisglätte und Schnee hält den Monheimer nicht davon ab, der Kundschaft die Post zu bringen. Doch natürlich ist ein Briefträger weder ein Husky noch eine Schneefräse. "Ein paar Mal bin ich schon gestürzt, aber es ist immer glimpflich ausgegangen", erzählt Görries, der seit 35 Jahren bei der Post ist.

"Grundsätzlich steht es dem Zusteller frei, zu passen, wenn ihm der Weg zur Haustür beziehungsweise zum Briefkasten zu gefährlich erscheint", sagt Rainer Ernzer, Pressesprecher der Deutschen Post. Von einem Postboten wird ja auch nicht verlangt, dass er sich von einem Hund in den Hintern beißen lässt. Hat sich also Frau Holle vor ihrer Haustür ausgetobt, sollten die Hausbewohner auch dem Briefträger zuliebe zu Schneeschippe und/oder Streu-Eimer greifen: "Wir sind darauf angewiesen, dass die Hof-Zuwegungen wie Treppen, Einfahrten oder Gehwege ordentlich geräumt sind", sagt Zusteller Görries.

Kein Husky, aber auch keine Mimose - "wenn es irgendwie geht, dann sieht der Briefträger schon zu, dass die Postsachen ihre Empfänger erreichen", versichert Ernzer. Für einen sicheren Tritt stellt das Unternehmen seinen Mitarbeitern Schuhspikes zur Verfügung. "Die sind ruckzuck über die Schuhe gezogen und los geht's." Die gelben Fahrräder, mit denen die Briefträger die Post ausfahren, haben ohnehin vergleichsweise breite Reifen mit tiefem Profil. Geländegängigkeit geht hier vor Tempo. "Noch besser bei Eis und Schnee sind natürlich Tribikes; da ist ein Umfallen praktisch ausgeschlossen", sagt Ernzer. Zwei solcher Dreiräder mit Elektroantrieb sind in Monheim im Einsatz. Sie fassen vier Kisten voll Postsendungen statt "nur" drei wie ihre zweirädrigen Artgenossen, von denen die Post in Monheim 13 hat, davon acht E-Bikes. Hinzu kommen fünf Zustellwagen für Postboten, die zu Fuß gehen.

Bei der Kleidung schwört die Post auf die "Zwiebeltechnik": Der Briefträger soll es Schicht um Schicht schön warm haben, aber natürlich auch nicht in Schweiß baden, wenn er auf Touren kommt.

"Bis zu 50 Kilo Postsendungen bewegen, auf dem Tribike sogar bis zu 80 Kilo - da wird einem körperlich schon was abverlangt, zumal ja auch mal Treppensteigen hinzukommt", sagt Ernzer. Deshalb entscheide jeder Zusteller selbst, wie dick eingepackt er seiner Arbeit nachgeht. "Es gibt auch Kollegen, denen genügen schon bei 5 Grad plus kurze Hosen."

Und das gehört zum Postboten-Outfit im Winter: warme Unterwäsche, darüber die Arbeitskleidung der Post mit Fleece-Innenjacke, wasserdichtem Anorak und Funktionshose in Dunkelblau und Postgelb. "Die äußere Schicht ist wasser- und winddicht, gibt aber trotzdem den Schweiß nach außen ab, da sonst die Haut auskühlt", erklärt Ernzer. Dazu noch warme Schuhe, Schal, Mütze/Stirnband und spezielle Kombihandschuhe mit halben Fingern und Fäustlingsüberzug. Fertig ist der wetterfeste Briefträger.

Quelle: RP