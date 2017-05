später lesen Monheim Reitsportverein lädt zu Ponyreiten für Kinder ein 2017-05-03T18:22+0200 2017-05-04T00:00+0200

Der Reitsportverein (RSV) Monheim veranstaltet am kommenden Sonntag wieder sein beliebtes Ponyreiten auf der Anlage Am Werth. Von 16 bis 17 Uhr können Kinder aufsatteln. Zudem hat der RSV Heiß- und Kaltgetränke sowie selbstgebackenen Kuchen "für kleines Geld" im Angebot. Bitte festes Schuhwerk und nach Möglichkeit einen Fahrradhelm mitbringen. Das Ponyreiten findet bei jedem Wetter in der Reithalle statt.

Thomas Gutmann Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Thomas Gutmann (gut) ist Lokalredakteur der Rheinischen Post in Langenfeld/Monheim. zum Autorenprofil schließen