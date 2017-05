Langenfeld: RP lädt ein zu "Kandidaten im Kreuzverhör"

Die Veranstaltung zur Landtagswahl läuft heute mit Radio Neandertal bei der Volkshochschule Hilden.

Gökcen Stenzel (gök) ist Leitende Regionalredakteurin in Düsseldorf-Umland/Rhein-Wupper.

Die Kandidaten bilden einen Querschnitt aus den beiden Wahlkreisen Mettmann I und II. Das liegt daran, dass die eingeladenen Parteien selbst bestimmen konnten, wen sie zu "Kandidaten im Kreuzverhör" schicken. Die Veranstaltung wird von Volkshochschule, Radio Neandertal und RP organisiert, und das Besondere: Diesmal sind auch Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums dabei. Eingeladen sind die Parteien, die allen vorliegenden Prognosen und Umfragen zufolge am 14. Mai eine realistische Chance auf einen (Wieder-)Einzug in das Landesparlament haben. Als da wären: Jens Geyer, derzeit Abgeordneter der SPD und der CDU-Neuling Christian Untrieser. Dirk Wedel, für die FDP derzeit im Landtag, und die Grüne Martina Köster-Flashar. Michaele Gincel-Reinhard ist für die Linke dabei, und Heinz Burghaus, 35 Jahre lang Mitglied der CDU, vertritt nun die Positionen der AfD. Gökçen Stenzel (RP) und Tatjana Pioschyk (Radio Neandertal) moderieren - und zwar ausdrücklich keine herkömmliche Podiumsdiskussion. Zunächst werden die Schüler Antworten auf ihre Fragen bekommen, auf die die Kandidaten zeitlich begrenzt eingehen können: Sie haben die berühmte "Nachrichten-Minute" von einer Minute und 30 Sekunden Zeit (so bemisst sich eine Nachrichteneinheit im Radio). Dann geht es um die landespolitischen Probleme und die Meinung der Kandidaten dazu: Sicherheit, Verkehr und Liberalisierung des Ladenschlusses gehören sicher dazu.

Termin: 3. Mai, 19.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung: Telefon 02103 500530, info@vhs-hilden-haan.de. Bitte Namen und Adresse angeben. Veranstaltungsnummer: M11100.

(gök)