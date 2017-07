später lesen Aktion RP verlost Mallorca-Menü 2017-07-04T17:57+0200 2017-07-05T00:00+0200

Genussvolle und leckere Sommer- und Ferienabende verspricht das Restaurant "Raphael's" in Monheim am Rhein, An d'r Kapell 6. Den ganzen Sommer über serviert das Team um den Inhaber und Küchenchef Ralf Gethmann jeden Montagabend ab 19 Uhr ein mallorquinisches Buffet. Der kulinarische Genuss bietet typisch mallorquinische Köstlichkeiten wie elf Sorten Tapas, Spanferkel oder Paella und drei spanische Desserts zum Buffetpreis von 29,50 Euro pro Person. Kinder bis zehn Jahren zahlen einen Euro pro Lebensalter. Reservierung nimmt das "Raphael's" unter Telefon 02173 3944805 entgegen.