später lesen Monheim Rundgang führt zu Orten der jüdischen Geschichte 2017-05-02T18:33+0200 2017-05-03T00:00+0200

Zu Spuren jüdischer Geschichte in Monheim führt ein von Karl-Heinz Hennen geleiteter Rundgang der Volkshochschule am Samstag, 6. Mai. Etappen sind der jüdische Friedhof an der Hasenstraße und die ehemaligen Kiesbaggereien an der Opladener Straße, wo unweit des als Industriedenkmal verbliebenen alten Krans zur Erinnerung an Ernst Kolisch ein Stolperstein verlegt wurde. Auf dem Friedhof wird an die Blütezeit der jüdischen Gemeinde Mitte des 19. Jahrhunderts erinnert, aber auch an schwerere Zeiten und schließlich an die Pogromnacht sowie den Holocaust. Treffpunkt ist um 15 Uhr am jüdischen Friedhof Hasenstraße. Die Führung ist gebührenfrei, es wird aber um Anmeldung bei der Volkshochschule unter Tel. 02173 - 951-4111 (Kursnummer 17S1660) gebeten. Internet: vhs.monheim.de

