Monheim: Schauspieler gibt den Fremdenführer

Holger Franke durchstreift mit Touristen die Altstadt auf der Suche nach süßen Höhepunkten. Von Isabel Klaas

Holger Franke schlüpft gerne in andere Rollen. Zum Beispiel am 17. März in die des Verführers, wenn er als Mitglied des MonGuide-Teams zu einer ganz besonderen Stadttour einlädt und Monheims Schokoladenseite präsentiert. Allerdings ist dieses Event erst mal ein Probelauf für geladene Gäste. Bewährt sich der gelernte Schauspieler in seiner neuesten Rolle, werden in diesem Jahr noch viele Gäste und Bürger in den Genuss der Themen-Führung kommen und mit Holger Franke die Altstadt auf der Suche nach süßen Höhepunkten durchstreifen.

Nicht nur als ehemaliger Bäcker Wolfgang Weigel aus der RTL-Serie "Unter uns" ist Franke für diese Rolle besonders geeignet. Auch privat ist er Genießer und steht gerne am Herd. "2010 habe ich in der Kochschau das Promi-Dinner gewonnen", erzählt der gebürtige Dresdener. Auf Anhieb fällt ihm das Menü von damals noch ein: "Etwas Afrikanisches. Straußenfilet mit Butternut-Kürbis in Curry, Knoblauch und Honig und zum Nachtisch Baiser-Stückchen in angefrorener Sahne auf einem Himbeerspiegel."

Bei der Monheimer Themen-Führung wird Franke, der 2003 mit seiner Frau von Köln nach Monheim zog, allerdings nicht in ferne Länder abschweifen. Dann geht es vor allem um Leckereien aus inhabergeführten Geschäften und Cafés vor der Haustür. Und natürlich um Monheimer Historie. Das Konzept für die Genuss-Reise hat er selbst erarbeitet. Er verspricht Wissenswertes und Anekdoten zur 850-jährigen Stadtgeschichte, sechs leckere Häppchen und ein unterhaltsames Quiz während der zweistündigen Tour.

Führungen sind neben der Schauspielerei und seiner Arbeit als Schauspiel-Trainer die Spezialität von Holger Franke. In Köln schlüpft er regelmäßig in die Rolle von Johann-Maria Farina, der das Eau de Cologne erfand, und geleitet die Besucher als Erfinder des Duftwassers in Rokkoko-Robe durchs Farina-Haus.

Auch für Monheim schwebt ihm so eine "Kostüm-Führung" vor. Als "Vater Rhein" beispielsweise. "Allerdings nicht im Gewandt eines Neptun, sondern als Schiffer oder Fährmann", erklärt er. Termine wird es allerdings erst im nächsten Jahr geben.

Es gibt noch einen anderen Grund, warum der 61-Jährige sich zum lokalen Stadtführer, dem MonGuide (Monheimer Guide), hat ausbilden lassen. "Ich mag die Stadt gern. Es ist so schön hier. In ein paar Minuten bin ich am Rhein, und dann kann ich bis Köln oder Düsseldorf radeln. Und vor allem: Meine Kinder wachsen in der Natur auf", sagt er. Und diese Liebe zur Wahlheimat sowie seine Leidenschaft, Geschichten zu erzählen, treiben den Mann mit der sonoren Stimme an, anderen die vielen Facetten seiner Wahlheimat nahezubringen. "Ich erzähle Begebenheiten, keine Jahreszahlen", betont er.

Seit Holger Franke nach 15 Jahren aus Kostengründen aus der RTL-Soap herausgeschrieben wurde, hat der Schauspieler seine Fühler nach allen Seiten ausgestreckt und viele Jobs gefunden, mit denen er Geld verdient . Er steht für Tournee-Ensembles auf der Bühne, arbeitet als Synchronsprecher und leiht seine Stimme sogar Figuren in animierten Computerspielen. "Die Abwechslung hält mich flexibel und jung. Genau so, wie meine Kinder im Alter von acht und zehn Jahren", sagt er: "Und das macht mein Leben so interessant und ausgefüllt."

Quelle: RP