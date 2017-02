Langenfeld: Schüler arbeiten mit Draht und Pappe

In der Kopernikusschule ist eine Ausstellung mit Werken aus dem Kunstunterricht. Von Alina Röhrdanz und Jil Kaebel

Das Foyer der Kopernikus-Realschule sieht verändert aus. An Pinnwänden hängen Bilder, auf Baumstämmen stehen bunte Figuren und Räume wie aus einem Puppenhaus, nur dass sie aus einem Schuhkarton bestehen. Dazu Drahtfiguren in einer Glasvitrine. Nach der großen jährlichen Schau "KoperniKunst", die in der Stadtbibliothek zu sehen war, ist ein Teil dieser Schau nun ins Foyer und den Verwaltungstrakt der Realschule an der Immigrather Straße in Langenfeld gewandert. Gezeigt werden rund 40 Exponate aus dem Kunstunterricht der verschiedenen Jahrgangsstufen des letzten Jahres.

Zu den Ausstellungsstücken gehören zum Beispiel das aktuelle Projekt der Schulgestaltungsklasse "Pop-Art Fotos des Schulgebäudes", Porträt-"Zeichnungen" aus Draht, verschiedene perspektivische Darstellungen, surreale Bilder und plastische Objekte zum Thema "Hurra - geschafft", "Berufsschuhe" sowie "Mein Traumzimmer" im Karton. Unterstützt wird die Ausstellung vom Lions Club Langenfeld, der die für die Ausstellung benötigten Absperrbänder finanziert hat.

Zudem tut der Lions Club der Schule noch etwas Gutes mit dem Programm "Lions-Quest - Erwachsen werden". Eine Unterrichtsstunde pro Woche wird in den Klassen fünf und sechs nach diesem Prinzip unterrichtet. Ziel dieses Programms ist es, soziale Kompetenzen wie Persönlichkeitsbildung, soziales Engagement, Verständnis und Engagement, Werte, Lösungskompetenz sowie Demokratieverständnis zu fördern.

Quelle: RP