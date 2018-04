Die Polizei hat in Langenfeld eine Wohnung gestürmt und dabei einen Mann angeschossen. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Zuvor hatte der 38-Jährige Schüsse von seinem Balkon aus abgefeuert.

Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstagabend, dass ein Mann mit Schusswaffe auf einem Balkon an der Rheindorfer Straße stehe und damit schieße. Polizisten entdeckten den Mann auf seinem Balkon, er hielt einen schwarzen Gegenstand in der Hand. Außerdem vernahmen die Polizisten Knallgeräusche. Das teilten am Freitag Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Den Angaben zufolge versuchten Polizisten, Kontakt zu dem 38-Jährigen aufzunehmen, der einen Polizisten mit einem Laserpointer blendete. Weil das misslang, verständigten die Beamten ein Spezialeinsatzkommando, das gegen 21.40 Uhr die Wohnung stürmte. Dabei schoss der Mann auf die Einsatzkräfte, die das Feuer erwiderten. Der 38-Jährige wurde dabei getroffen und schwer verletzt. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen.

FOTO: Patrick Schüller

Die Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Wuppertal übernommen. Der Mann war der Polizei bereits bekannt. Eine Sonderkommission ermittelt.

Über das Motiv des Mannes und darüber, welche Waffe er bei sich hatte, gibt es bislang keine Angaben.

(sef)