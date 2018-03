später lesen St.sebastianer Reusrath Schützen stoßen auf lange Geschichte an FOTO: rm- FOTO: rm- 2018-03-15T18:32+0100 2018-03-16T00:00+0100

Auf eine 550 Jahre lange Geschichte stießen jetzt Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Reusrath an. Das Bild zeigt (v.l.) Brudermeister Ralf Meschkewitz, Sam Kossatz, Kirsten Stein, Dominik Schwoerer, Bernd Stein, Präses Stephan Weißkopf, Daniel Wowra und 2. Brudermeister Benno Schollmeyer, weitere Bilder und Texte finden sich auf der nächsten Seite. Vor dem Festkommers im Vereinsheim nahmen Schützen und Gäste an einer Andacht in der Kirche St. Barbara teil. Claudia Bierhoff und Daniel Wowra blickten auf Meilensteineder Geschichte zurück, Musikschülerin Vivian und Musikschullehrer Dr. Stefan Einsfeld spielten mehrere Stücke.