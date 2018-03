Langenfeld: Schule Götscher Weg schwimmt vorneweg

Beim alljährlichen Schwimmfest im Hallenbad an der Langforter Straße haben sich am Samstag Mädchen und Jungen von sechs Langenfelder Grundschulen spannende Wettkämpfe geliefert.

Nach fast vier Stunden wurde das Team der Grundschule Götscher Weg für den Gesamtsieg ausgezeichnet. Dahinter folgte auf dem zweiten Platz das Team der Paulus-Schule vor dem der Grundschule Richrath-Mitte. Auch die Teams der dahinter platzierten Peter-Härtling-Schule, Don-Bosco-Schule und Wiescheider Schule hatten in den Einzel- und Staffelrennen über 25 oder 50 Meter in verschiedenen Schwimmstilen gezeigt, dass in Langenfelder Grundschulen großer Wert auf den Schwimmunterricht im Hallenbad gelegt wird. Allerdings machten diesmal vier Grundschulen nicht mit beim Schwimmfest.

(reim)