Monheim: Schuppen in Kleingartenanlage brennt ab

Bei einem Feuer in der Kleingartenanlage "Grüner Grund" hat sich am frühen Sonntagmorgen ein 57 Jahre alter Monheimer leichte Verbrennungen zugezogen. Laut Polizei hatte er mit einer zweiten Person in einer Gartenlaube übernachtet. Gegen 6.30 Uhr war neben dieser Laube ein Geräteschuppen in Brand geraten.

