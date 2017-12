später lesen Monheim Schwelendes Zeitungspapier verqualmt Treppenhaus 2017-12-21T17:57+0100 2017-12-22T00:00+0100

Es war am Mittwochabend, etwa gegen 19 Uhr, dass in Monheim jede Menge Martinshörner zu hören waren. Nachdem mehrere Leute bei der Feuerwehr angerufen hatten und einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Allee gemeldet hatten, rückte die Feuerwehr mit großem Team aus.