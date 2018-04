In Langenfeld ist ein Mann von Spezialeinsatzkräften der Polizei verletzt worden. Zuvor hatte der Mann mit einer Waffe von seinem Balkon aus Schüsse abgefeuert. Die Details sind noch unklar.

Wie die Polizei unserer Redaktion bestätigte, gab es an der Rheindorfer Straße in Langenfeld am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz. Ein Mann feuerte mit einer Waffe Schüsse von seinem Balkon aus ab. Eine Spezialeinheit stürmte die Wohnung des Mannes und verletzte ihn bei dem Zugriff so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Unklar ist, mit welcher Waffe der Mann feuerte und wie der Festgenommene verletzt wurde. Ein Sprecher der Polizei wollte beides zunächst nicht kommentieren. Auch das Motiv des Mannes ist bisher unklar.

(sef)