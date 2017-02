Kreis Mettmann: Service-Desk für Führungskräfte

Kleine und mittlere Unternehmen in der Region Düsseldorf und dem Kreis Mettmann können seit Anfang 2017 bei der Beschäftigung und Betreuung internationaler Fach- und Führungskräfte auf die Unterstützung des neu gegründeten Expat-Service-Desk zurückgreifen. Der Expat (kurz für Expatriate) Service Desk wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Projektpartner sind die Landeshauptstadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann sowie die IHK Düsseldorf. Der Service befindet sich in den Räumen der IHK.

Damit wird erstmalig eine zentrale Anlaufstelle für internationale Fach- und Führungskräfte und ihre Familien in der Region etabliert. Im Kreis Mettmann haben 18.652 Menschen (10,5 Prozent aller Arbeitnehmer) eine ausländische Staatsbürgerschaft. Zudem haben in der Region mehr als 13.800 ausländische Unternehmen ihren Sitz. Die Region Düsseldorf ist damit einer der beliebtesten Standorte für Expats weltweit. Ziel der neuen Anlaufstelle ist es, internationalen Fach- und Führungskräften die Aufnahme ihrer Arbeit in deutschen wie internationalen Unternehmen in der Region zu erleichtern. Sie bietet Erstinformationen über Verfahrensabläufe und stellt die Verbindung zu den Partnern der Region wie Wirtschaftsförderungen, Schulbehörden, Agenturen für Arbeit, internationalen Vereinen und Netzwerken her. Dabei kooperiert der Expat Service Desk insbesondere mit der Kommunalen Ausländerbehörde der Stadt Düsseldorf und des Kreises Mettmann. Im Fokus der Erstberatung stehen behördliche, berufliche und organisatorische Themen wie ausländerrechtliche Fragen, berufliche Qualifizierung und Karrierechancen oder Kinderbetreuung. Die Dienstleistungen des Expat-Service-Desk sind kostenfrei. Eine Kontaktaufnahme ist in deutscher oder englischer Sprache möglich. Kontakt: Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, Tel.: 0211 5441 4909

(elm)