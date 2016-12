Langenfeld: So heiter war das Langenfelder Finnland-Jahr

Ein VHS-Kursus für eine schwierige Randsprachart mit allein 15 grammatikalischen Fällen - Juliane Kreutzmann hätte kaum geglaubt, dass sich in ihrer Volkshochschule für so etwas mal genügend Leute finden würden. Doch das Langenfelder Finnland-Jahr macht's möglich: Am Schnupperkursus Finnisch wie auch der Nachfolge-Veranstaltung, beide geleitet von der Finnin Anna Kupila, nahm jeweils eine Hand voll Langenfelder teil. "Für solch eine fremde Sprache ist das ein guter Wert", freut sich VHS-Chefin Kreutzmann.

Seit 2008 hat die Stadt Langenfeld Jahr für Jahr ein neues EU-europäisches "Motto-Land" (siehe Info-Box). Diesmal war Finnland an der Reihe, und so standen insgesamt 44 Veranstaltungen unter dem Motto "Hei Suomi". Knapp ein dutzend Einrichtungen - neben den städtischen Kulturträgern die Kirchengemeinden, die Awo, die IG Stadtfest und die Einzelhändlergemeinschaft - boten Musik, Theater, Literatur und Kunst, aber auch Tanz sowie Speis und Trank aus dem finnischen Kulturkreis.

Die Veranstalter beschreiben es übereinstimmend als "Herausforderung", zu einer in Deutschland eher wenig bekannten Landeskultur einen passenden Beitrag zu liefern. "Der Vorteil: Es gibt viel Neues zu entdecken", sagt Eckart Heske vom Stadtmuseum, das Fotokunst der renommierten "Helsinki School" zeigte.

Die meisten Besucher zog die Schlemmermeile Ende August an. Rund 30.000 zählte Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Gastronomen aus Langenfeld und Umgebung kredenzten unter anderem die Brotmantelgerichte "Likapiirakkä" und "Kalakukko", aber auch den hierzulande schon eher geläufigen Flammlachs. "Volles Haus" hatte wieder einmal Ingrid Bembennek mit ihrem musikalisch-theatralischem Musikschul-Ensemble. Insgesamt 560 Besucher kamen zu den vier Aufführungen von "In Finnland tanzen nicht nur Mücken" im Flügelsaal.

Wie immer, so versuchte Citymanager Zimmermann auch diesmal die in Langenfeld lebenden Motto-Landsleute einzubeziehen. "Das war diesmal aber eher eine private Angelegenheit", erzählt der 39-Jährige. Grund: In Langenfeld leben nur eine Hand voll finnische Familien. "Mit einigen trafen wir uns in einem Restaurant am Immigrather Dreieck", berichtet Zimmermann.

Im kommenden Spanien-Jahr wird ein Restaurant nicht ausreichen. 235 Spanier leben in Langenfeld - in der Ausländertabelle liegen sie damit auf Platz 6. Und sie sind bestens organisiert, unter anderem in einem Elternverein. Als liebstes Urlaubsland der Deutschen ist Spanien auch vielen Langenfeldern wohlbekannt - zumindest nach den Klischeebegriffen wie Paella, Torero oder Mallorca. "Spanien ist das Gegenteil von Finnland - es gibt zu viel", sagt Ingrid Bembennek. Da werde die Herausforderung darin bestehen, das "noch nicht Entdeckte zu entdecken".

Dass die Spanier gute Fußballer hervorbringen, wird es sicher nicht sein. Aber womöglich gibt es ja ähnlich abseitig Weltmeisterliches wie bei den Finnen. "Die Finnen", das hat die 74-jährige Bembennek nach eigenen Worten gelernt, "sind Weltmeister im Weltmeisterschaften-Erfinden. Es gibt zum Beispiel die WM im Handy- oder Gummistiefel-Weitwurf, Schlamm-Fußball, Luftgitarrespielen, Frauentragen und natürlich im Tangotanzen."

