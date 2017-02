später lesen Langenfeld So klappt es mit dem Schlittschuhlaufen Teilen

Plumps! Schon wieder mit dem Po auf dem Eis und ein blauer Fleck mehr. So geht es manchem, der sich erstmals mit Schlittschuhen aufs Eis wagt. Eine, die das schon lange hinter sich hat, ist Jil Kaebel (15). Die Monheimerin stand als Fünfjährige erstmals mit Flitzekufen auf dem Eis, begann mit elf Jahren, Eishockey zu spielen, und trainiert seitdem zweimal die Woche bei den DEC Devils in Benrath. Derzeit Praktikantin bei der RP, hat Jil ihrer Klassenkameradin Alina Röhrdanz vorgemacht, was man beim Eislaufenlernen beachten sollte. Übrigens: Heute startet in der Benrather Sparkassen-Eissporthalle, Paulsmühlenstraße 6, der nächste Eislaufkursus für Erwachsene. Beginn ist um 19.45 Uhr. Die Teilnahme kostet 80 Euro. Auskünfte unter Telefon 0211 715959.