Frank Van Groen: So märchenhaft ist die Kämpe

Monheims Auenlandschaft lässt sich auch so fotografieren, dass für entsprechend aufgeschlossene Betrachter das Wesen der Bäume und Mysterien der Natur zum Vorschein kommen. Fotograf Frank van Groen erklärt seinen Ansatz.

Jedes Mal, wenn ich an dem Laden mit Ihren großformatigen Fotografien von der Urdenbacher Kämpe vorbeischlendere, denke ich: Das ist doch Mittelerde! Ist diese "Herr der Ringe"-Assoziation beabsichtigt?

van Groen Könnte man meinen, ist es aber nicht. Dennoch versuche ich, einen anderen als den gewohnten Blick auf meine Motive in der Kämpe zu werfen, der zum Teil ungewöhnlich, neu oder fantasymäßig wirken mag. Ich habe in der Regel das, was ich fotografiere, im Vorfeld wiederholt inspiziert und nutze dann das Licht und meine Belichtung, um das Wesentliche für mich in Szene zu setzen. Meist entstehen dann Bilder mit speziellen Lichtstimmungen - wie das mystisch anmutende Bild mit dem Unterholz. Oft entstehen auch stimmungsvolle Bilder von einzelnen Bäumen, die dann durch ihre Präsenz im Bild eine ganz andere Wahrnehmung ihrer Persönlichkeit ermöglichen. Sie wirken so zum Greifen nah.

Auch da könnte man beinahe wieder an Tolkien und seine Baumwesen denken . . .

Van Groen Ich mag Fantasy ganz gerne, aber das Genre ist nicht die Grundlage meiner Fotografie. Für mich ist diese visuelle Anmutung ein Stilmittel für eine reduzierte Darstellung des Wesentlichen. Mit meiner Bildkomposition und vor allen Dingen der Lichtgestaltung schaffe ich auf Basis des Vorhandenen eine Stimmung, eliminiere störende Faktoren und reduziere somit mein Bild, so dass das, was mir wichtig ist, auch gut zur Geltung kommt. Denn meine Kämpe-Bilder sollen sich nicht in einer darstellenden Landschaftsaufnahme erschöpfen, die einen gewohnten Blick auf die Landschaft reproduziert. Sie stellen eher eine Interpretation dar, indem ich versuche, zwei Aspekte mit zu visualisieren: Zum einen, meine ich, birgt die Natur noch viele Mysterien, die uns bis dato noch nicht hinreichend bekannt sind, wie etwa die Kommunikation, die der Förster Peter Wohlleben in seinem Bestseller "Das geheime Leben der Bäume" beschreibt. Zum anderen kann man in der Natur viel hören. Nicht nur Vogelgesänge, sondern auch sich selbst. Wahrscheinlich kommt es nicht von ungefähr, dass Jesus, Buddha und Mohammed - alle drei - allein in der Wildnis fastend zum Wesentlichen gelangt sein sollen.

In welcher Jahreszeit ist Ihnen die Kämpe als Motiv am liebsten?

van Groen Im Herbst und im Winter. Gerne dann, wenn alle Blätter von den Bäumen gefallen sind und die Baumstämme in ihrem Mooskleid an Präsenz gewinnen. Sie werden dann so sichtbar und pur! Außerdem mag ich das Licht lieber, da die Sonne flacher scheint und oft nicht so intensiv. In den "ungemütlicheren" Jahreszeiten sind auch nicht so viele Menschen unterwegs, und ich kann besser in die Natur eintauchen, lauschen, sie spüren und meiner Fotografie nachgehen.

Haben Sie eine bevorzugte Tageszeit?

Van Groen Morgens in der Früh oder abends kurz vor Sonnenuntergang. Aber auch ein bewölkter Himmel am Tag kann sehr schönes Licht hervorbringen. Das Grün von Moosen und Flechten hat oft eine sehr schöne, intensive, leuchtende Färbung, wenn der Himmel bewölkt und der Licht-Schatten-Kontrast nicht zu hoch ist. Der bewölkte Himmel ist dann wie eine riesengroße Softbox. Der Tag und auch die Nacht halten so wahnsinnig viele unterschiedliche Lichtmomente bereit. Erst durch häufiges Draußensein lernt man diese Vielfalt zu entdecken und mit ihr umzugehen.

Wie wird aus der Belichtung das geradezu malerisch wirkende Foto-Objekt? Manche der Werke in Ihrer Galerie sind ja fast mannshoch.

Van Groen Viele Aufnahmen von der Urdenbacher Kämpe habe ich noch mit einer Mittelformatkamera von Contax und Zeiss-Optiken auf Film fotografiert. Dann sind die Dias hochauflösend eingescannt worden. Anschließend folgt der Lambda-Print mit Laserausbelichtung und Pressung zwischen einer Alu-Dibond-Platte und einem glänzenden oder semimatten Acrylglas. Auf der Rückseite befindet sich noch ein umlaufendes Aluprofil für die Aufhängung und einen rundum gleichen Abstand zur Wand.

Ihre 120-mal-90-Zentimeter-Prints kosten 1200 Euro. Wer kauft diese Werke?

Van Groen Jedermann. Vor allem aber Leute, die hier aus der Gegend kommen. Interessant sind diese Bilder für die, die ihre Wand mit einem individuellen und hochwertigen Bild schmücken wollen, zu dem sie auch aufgrund der Regionalität einen starken Bezug haben. Die meisten Käufer waren aber einfach von dem oder den gekauften Bildern und ihrer Wirkung sehr berührt, was natürlich das größte Kompliment für meine Arbeit ist.

Was kommt als nächstes?

Van Groen Ich arbeite an einer neuen Bildstrecke - "Terra Cortex, Baumrindenlandschaften". Es sind Makroaufnahmen, die durch die Bildkomposition und das Fehlen von Unschärfen den Eindruck erwecken, als seien sie Luftaufnahmen. Also ein Spiel mit Nah und Fern. Die Aufnahmen entstanden im Benrather Schlosspark. Das erste Motiv haben wir kürzlich auf dem Düsseldorfer Photoweekend präsentiert.

THOMAS GUTMANN STELLTE DIE FRAGEN.

Quelle: RP