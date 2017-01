Einige Meter vom Ufer entfernt ragt ein Kopf aus einem Loch im sonst weitgehend zugefrorenen See am Wasserskigelände. Was aus der Entfernung wie ein Mensch aussieht, der im Eis eingebrochen ist, stellt sich bei genauem Hinsehen als lebensgroße Puppe heraus. Hier übt die Feuerwehr Langenfeld die Rettung eines Eingebrochenem aus eisigem Wasser. weniger

Der Langenfelder Wachführer Guido Bremer leitet die Eisrettungsübung seiner sechs Männer vom Ufer aus. „Im Ernstfall würden wir mit 20 Leuten anrücken“, bekundet er. Die letzte Übung ist bereits einige Jahre her. An den genauen Zeitpunkt kann sich Bremer nicht mehr erinnern. „Es kommt selten vor, dass ein See so richtig zufriert.“