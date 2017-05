Monheim: Sozialarbeiter macht Kabarett

Johannes Schwelm schreibt einen Roman über seine "schlimmsten Auftritte".

Zurzeit arbeitet er an seinem neuen Roman "Meine 100 schlimmsten Auftritte". Weiteren Stoff dafür könnte Johannes Schwelm heute Abend in Monheim sammeln. Denn ab 19 Uhr tritt der Kabarettist, Buchautor, Maler, Bildhauer und Fotograf in der städtischen Bibliothek, Tempelhofer Straße 13, auf. Auf Einladung des Bibliothek-Fördervereins "Pro Literatur" liest Schwelm aus seinem Buch "Neuss ist schöner wie Paris" und präsentiert Ausschnitte aus seinem Bühnenprogramm.

Schwelm wuchs in Kaarst auf, begann mit 18 zu fotografieren, jobbte als Taxifahrer und studierte einige Semester Kunst an der Kunstakademie in Düsseldorf. Dann wechselte er zur Erziehungswissenschaft und verdiente sein Studium mit Sozialarbeit. Seit 30 Jahren leistet er diese Arbeit, seit fünf Jahren betreut er psychisch kranke Menschen. Mit zwei Freunden gründete er die Kabarett-Truppe "Die Drittbrettfahrer", für die er die Programme schrieb. Später begann er solo aufzutreten. Seitdem sind vier Programme entstanden. Sein aktuelles heißt "Mami Wurstsalat - Hormone in Aufruhr!"

Neben seinem "Schlimmste Auftritte"-Roman ist eine Foto-Ausstellung in Arbeit. Der Eintritt zu Schwelms Gastspiel ist frei, Spenden an den Förderverein sind willkommen.

(gut)