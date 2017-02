Lokalsport: Baumberg muss einfach effektiver werden

Der Fußball-Oberligist verlor sein Testspiel gegen den SV Bergisch Gladbach 09 trotz einiger guter Tormöglichkeiten glatt mit 0:3. Von Michael Deutzmann

Das Programm ist umfangreich und die Bilanz nicht verkehrt. Seit dem Beginn der Winter-Vorbereitung hat der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) jetzt genau einen Monat gearbeitet, um bei der Fortsetzung der Meisterschaft am 5. März in vernünftiger Verfassung zu sein. In der Statistik für die neun Tests finden sich Tendenzen. Erstens: Baumberg gewinnt meist gegen die unterklassigen Teams - wie beim 3:1 über den SV Schlebusch (Landesliga) oder beim 3:0 gegen Fichte Lintfort (Bezirksliga). Zweitens: Baumberg verliert gegen Regionalligisten - wie beim 0:5 gegen Viktoria Köln oder beim 0:6 gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach. Drittens: Baumberg zeigte gegen Teams aus der Oberliga keine Konstanz - wie jetzt beim 0:3 (0:1) gegen Bergisch Gladbach 09, den Dritten der Mittelrheinliga. "Es war ein gutes Spiel gegen einen starken Gegner", urteilte SFB-Trainer Salah El Halimi, der bei den Gästen eine höhere Effektivität feststellte.

"Dieses Spiel hat uns mehr gebracht als noch eins gegen einen Bezirksligisten", fand der SFB-Coach, dessen Team besonders vor der Pause zahlreiche gute Gelegenheiten hatte. Ivan Pusic (20.) etwa und Robin Hömig (38.) trafen nur die Latte und den Pfosten. Kosi Saka hatte bei einer Direkt-Abnahme Pech (26.) und die Situation für Marco Quotschalla (35.) hätte ebenfalls einen Treffer bringen können.

Besser machten es die Gäste, die in der 13. Minute das 1:0 vorlegten. Das 0:2 (55.) fiel nach El Halimis Ansicht aus stark abseitsverdächtiger Position, während ein direkt verwandelter Freistoß das 0:3 (65.) brachte. "Die ersten 60 Minuten waren wirklich gut", meinte El Halimi, "danach lief es nicht mehr so flüssig. Insgesamt hat uns die Präzision gefehlt." Die nächste Gelegenheit, im Wettkampf an den vielen Feinheiten zu feilen, bietet sich morgen (14.30 Uhr, Bezirks-Sportanlage Grazer Straße) gegen den Landesliga-Zweiten FSV Vohwinkel.

Größte Baustelle bleibt die Innenverteidigung, denn hier fallen Ludwig Kofo Asenso, Daniel Rey Alonso und Vato Murjikneli weiter aus. Darüber hinaus macht den Sportfreunden momentan die verbreitete Grippe- und Erkältungswelle zu schaffen. Hilfreich auf der anderen Seite: Die Winter-Zugänge wie Roberto Guirino finden derzeit allmählich ihren Platz im Team - und ein Kosi Saka ist nach überstandener Knieverletzung auf einem guten Weg. "Ich bin froh, dass wir bis zum Start noch zwei Wochen haben", betont der SFB-Coach. Er wäre zufrieden, wenn Baumberg die Bilanz aus dem ersten Teil der Saison wiederholen könnte. Dann wäre der Aufsteiger in der Endabrechnung mit deutlich über 40 Punkten Zehnter und hätte die Klasse sicher gehalten. Damit das hinhaut, darf das Programm mal umfangreich sein. Und so verkehrt ist die Bilanz ja nicht.

Quelle: RP