Lokalsport: Baumberg produziert eine Nullnummer

Der Fußball-Oberligist stand beim 0:0 gegen den FSV Vohwinkel hinten sicher und vergab vorne ein paar Chancen. Von Michael Deutzmann

Auch dieser Test hatte wieder eine gute Seite und eine etwas weniger überzeugende. Der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) wollte unbedingt gegen den Landesliga-Zweiten FSV Vohwinkel spielen, weil er am Aufsteiger aus Wuppertal dessen kompaktes und gut organisiertes Auftreten schätzt. "So ähnlich erwarte ich das demnächst gegen den SC Düsseldorf-West", sagt SFB-Trainer Salah El Halimi, dessen Mannschaft die Meisterschaft am 5. März (15 Uhr, Sandstraße) gegen den Tabellen-Nachbarn aus Düsseldorf fortsetzt. Vor fast einem halben Jahr verlor Baumberg am 28. August 2016 in Düsseldorf trotz zweimaliger Führung (1:0, 2:1) am Ende noch mit 2:3.

Ganz oben auf dem Arbeitsblatt für die Aufgabe Vohwinkel stand die eigene defensive Stabilität - und El Halimi war mit dem Auftritt einverstanden. "Wir haben kaum etwas zugelassen", fand der SFB-Coach, der bei den Gästen nur eine vernünftige Chance sah (in der zweiten Halbzeit). Der Plan, nach vorne geduldig zu spielen und trotzdem Chancen zu entwickeln, ging ebenfalls auf. Einziges Manko: Die Sportfreunde nutzten ihre Gelegenheiten wieder nicht konsequent genug. So hätten Roberto Guirino (20.), Marco Quotschalla (25.) oder Louis Klotz (30.) bereits vor dem Seitenwechsel die Führung erzielen können.

Knapp zwei Wochen Winter-Vorbereitung bleiben den Sportfreunden, ehe gegen Düsseldorf der Kampf um den Klassenerhalt weitergeht. "Drei bis vier Positionen sind noch offen", erklärt El Halimi, der am liebsten keine Trainingspause über Karneval einlegen würde. Um im Wettkampf-Modus zu bleiben, gibt es zunächst am Mittwoch (19.30 Uhr, Sandstraße) einen Test gegen den Landesliga-Ersten DSC 99 Düsseldorf. Der Donnerstag (Altweiber) ist frei, ehe am Samstag (14.30 Uhr, Sandstraße) ein Test gegen den Landeliga-Achten Sterkrade-Nord folgt - als Generalprobe für die Meisterschaft. Der Sonntag mit dem Karnevalszug in Baumberg und der Rosenmontag sind wieder frei. Ab Dienstag (28. Februar) läuft der Countdown, an dessen Ende alle Mannschaften die Karten auf den Tisch legen müssen.

