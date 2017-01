Lokalsport: Baumbergs Neuer bringt Leidenschaft mit

Dieser Spieler kennt sich aus in der Regionalliga

Roberto Guirino hat die italienische Staatsbürgerschaft und wurde am 22. Januar 1992 in Leverkusen geboren. Über die Stationen Bayer 04 Leverkusen und SG Hackenberg wechselte er in die U 17 der Sportfreunde Troisdorf und anschließend in die U 19 - zuerst bei Viktoria Köln, dann beim Bonner SC. Nach drei erfolgreichen Senioren-Jahren in der Regionalliga bei RW Essen waren Alemannia Aachen, Viktoria Köln und der Bonner SC weitere Stationen des Defensiv-Spielers, der in Leichlingen lebt und die relativ kurze Fahrt zum Training bei den Sportfreunden zu schätzen weiß.