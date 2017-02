Lokalsport: Nur ein Sieg hilft den Volleyballerinnen

Die Drittliga-Frauen der SG Langenfeld müssen das Kellerduell gegen Spelle-Venhaus gewinnen. Von Fabian Schmitt

Auch in diesem Jahr traten die Drittliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) bei den Halbfinal-Spielen des Bezirkspokals mit einem Rumpfkader von nur acht Spielerinnen an. Vanessa Aurbach (Familie), Diana Kiss, Birgit Dechow, Jana Nahrstedt (verletzt), Silke Althaus und Vivian Brauns (Beruf) fehlten. Lediglich Anna-Lena Agethen kehrte nach einer längeren Pause (krank) auf das Feld zurück. "Die Mannschaft hat aber ihre Aufgaben sehr gut gelöst", fand SGL-Trainer Michael Wernitz, "früher haben wir uns von Landesligisten abkochen lassen."

In der ersten Partie setzte sich die SGL mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) gegen den Landesligisten Essen-Borbeck III durch, weil Felicitas Christ oft durch ihre Aufschläge erfolgreich war. Auch Carina Zandt und Mareike Dietzsch sorgten für Gefahr. "Essen hat sich gewehrt. Endlich hat sich aber meine Mannschaft zusammengerissen", sagte Wernitz.

Anschließend gewann die SGL mit 3:0 (25:16, 25:13, 25:16) gegen den Landesligisten TV Jahn Königshardt. Dabei überzeugten vor allem Agethen auf der Außen- und Jessica Eisler auf der Diagonal-Position. Wernitz: "Wir haben uns auch diesmal nicht die Butter vom Brot nehmen lassen." Im Endspiel, das in ein paar Wochen stattfinden wird, trifft die SGL auf drei Klubs aus der 3. Liga und der Regionalliga West.

In der Meisterschaft sieht es für Langenfeld deutlich düsterer aus, denn nach der 2:3-Niederlage beim BSV Ostbevern sind die Abstiegssorgen noch größer geworden. Die SGL schaffte es erneut nicht, über die komplette Spielzeit konzentriert aufzutreten. Nach der 2:1-Führung kamen die Langenfelderinnen vom Kurs ab - was maßgeblich an einer durch den Coach veranlassten Umstellung lag. "Wir haben zwei Punkte zu wenig eingefahren, weil es möglich gewesen wäre, Ostbevern zu schlagen. Das Drahtseil, auf dem wir balancieren, wird immer dünner", weiß der SGL-Trainer.

Der Elfte Langenfeld (13 Punkte) liegt sechs Zähler hinter dem Neunten TuSpo Weende, der auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz steht. Heute (18 Uhr, Sporthalle Hinter den Gärten) muss deshalb ein Sieg gegen den Zehnten SC Spelle-Venhaus her (13 Punkte). "Das Eis wird immer dünner und es wird uns nicht mehr lange tragen", betont Wernitz, "wir müssen uns darauf auf jeden Fall effektiv bewegen." Dass Dechow (verletzt) fehlen wird und weitere Stützen ebenfalls auszufallen drohen, macht das Unterfangen sicherlich nicht einfacher.

