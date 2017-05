später lesen Lokalsport Reusrath bezahlt Tiefschlaf teuer 2017-05-03T22:41+0200 2017-05-04T00:00+0200

Die Serie ist gerissen, denn der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) musste nach vier Siegen in Folge mit dem 1:3 (0:2) bei der gefährdeten 1.SpVg. Solingen-Wald 03 mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Entscheidend: Der Tabellenvierte (53 Punkte) erlaubte sich in der Hintermannschaft einen zehnminütigen kollektiven Tiefschlaf - und kassierte hier alle drei Gegentreffer. Dabei ergriff der SCR im Grunde von Beginn an die Initiative, doch Moritz Kaufmann (6.) und Pascal Hinrichs (9.) scheiterten in aussichtsreichen Positionen am starken Keeper der Solinger.