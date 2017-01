Lokalsport: Saisonstart: Jörg Bergmeister greift voll an

Der Langenfelder Porsche-Werksfahrer fährt in den USA wieder für Park Place Motorsports. In zwei Woche geht es in Daytona los. Von Michael Deutzmann

Er ist ein Dauerbrenner. Sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Jörg Bergmeister tourt nun schon seit zwei Jahrzehnten auf dem höchsten professionellen Niveau durch die Welt. Und er brennt immer noch für seine Leidenschaft Motorsport, für die er besonders bei den Einsätzen in den USA sehr erfolgreich war. Dort gewann er zwischen 2005 und 2010 alleine fünf Mal die Fahrer-Gesamtwertung in der American Le Mans Series, die inzwischen unter einem anderen Dach zu Hause ist und einen neuen Namen trägt: IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dort liegt auch 2017 wieder sein dienstlicher Schwerpunkt, denn der Porsche-Werksfahrer fährt erneut fürs texanische Team Park Place Motorsports. "Ich freue mich sehr drauf", betont der Langenfelder, "das wird sicher sehr interessant." Weil er mit 40 Jahren natürlich längst so gut wie alles erlebt hat, hält sich Bergmeister mit einer präzisen Prognose aber lieber zurück: "Es gibt einige sehr schnelle Autos. Viel hängt davon ab, wie wir eingestuft werden." Natürlich mag er immer noch Siege am liebsten, weil für ihn der alte Grundsatz gilt: "Der Zweite ist der erste Verlierer." Zumindest etwas mehr als im vergangenen Jahr darf es dann trotz der starken Konkurrenz auf jeden Fall sein.

Vor einem Jahr gehörte Bergmeister zum ersten Mal zu Park Place Motorsports, mit dessen Eigner und Teamchef Patrick Lindsey er sich die Arbeit am Lenkrad des Porsche 911 GT 3 R in der Klasse GT Daytona teilt. Bei den längeren Rennen kommt der junge Matt McMurry aus Arizona hinzu und bei den berühmten 24 Stunden von Daytona in gut zwei Wochen ist im Österreicher Norbert Siedler sogar eine vierte Kraft an Bord. Ende Januar 2016 hatte das Quartett im ersten Saison-Rennen direkt Pech, denn ein Antriebswellen-Defekt zerstörte alle Chancen auf ein Top-Resultat. Noch dicker kam es anschließend bei den 12 Stunden von Sebring, die ebenfalls ein Klassiker im Terminkalender sind. Der Porsche sah wegen eines Motorschadens die Zielflagge nicht - und Bergmeister war bis zum vorzeitigen Aus keinen einzigen Meter gefahren. "Die Meisterschaft war nach diesen beiden Ergebnissen für uns schon gelaufen", sagt Bergmeister im Rückblick. Sein Wunsch für den Auftakt 2017: "Wenn der Saisonstart besser wird, ist für uns einiges drin. Wir hoffen, dass wir gute und solide Punkte holen können."

Vor ein paar Tagen war der gesamte WeatherTech-Zirkus schon einmal in Florida zu Gast, als in Daytona die Tage der offiziellen Vor-Tests unter dem Motto "Roar before the Rolex 24" auf dem Programm standen. Jörg Bergmeister fühlte sich bei Park Place erneut bestens aufgehoben, zumal er sich voll einbringen kann - nicht nur als Fahrer, sondern auch außerhalb des Autos. Teamchef Lindsey auf der anderen Seite ist ebenfalls begeistert, Bergmeister dabei zu haben: "Es ist großartig, weil Jörg so schnell ist und so eine große Erfahrung hat. So jemanden zu haben, ist wie ein Leim, der alle noch enger zusammenbringt." Die Test-Resultate von Daytona fanden die Beteiligten in Ordnung, obwohl es Luft nach oben gibt. "Wir haben mit dem Auto Fortschritte gemacht", findet Bergmeister, "aber wir haben ein paar Ideen, wie wir noch besser werden können."

Der zweite Teil der Serie 2016 deutete immerhin an, was für ParkPlace möglich sein könnte, denn es gab eine klare Steigerung und am Ende stand wenigstens dreimal ein zweiter Platz in der Bilanz. In der Team-Sprachregelung heißt das trotzdem "We have unfinished business." Es geht um etwas Unvollendetes - den einen oder anderen Rennsieg. Es trifft sich dabei gut, dass wirklich alle für den Erfolg brennen. So ist das schließlich seit über zwei Jahrzehnten auch beim Langenfelder.

Quelle: RP