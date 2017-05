Lokalsport: SV Schlebusch sinnt gegen Fortuna Köln auf Revanche

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch - SC Fortuna Köln II. Im Oktober des vergangenen Jahres kassierten die Schlebuscher Fußballer eine vollkommen unnötige 3:4-Niederlage beim heutigen Tabellenzehnten SC Fortuna Köln II. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung musste die Mannschaft letztlich mit leeren Händen die Heimreise antreten. "Das sind Punktverluste, die uns heute immer noch wehtun und ein noch besseres Abschneiden verhindert haben", sagt Trainer Stefan Müller mit Blick auf die Tabelle. Morgen (15.15 Uhr) kommt es zum Rückspiel gegen die Kölner Reserve - die Gelegenheit für eine gelungene Revanche.

Der Aufstiegszug wird aber voraussichtlich nach ohne den SVS abfahren, bei drei Punkten Rückstand und einer mehr absolvierten Partie geht es für den Aufsteiger eigentlich nur noch um einen vernünftigen Saisonabschluss. Aktuell hat das Schlebuscher Team schon neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten TuS Oberpleis und ist von Rang drei so gut wie nicht mehr zu verdrängen. "Wir können schon sehr gut einschätzen, was wir in dieser Runde geleistet haben. Wir sind stolz darauf, was wir geschafft haben", sagt Müller.

Die jüngsten Siege beim SSV Homburg-Nümbrecht und gegen den Verfolger TuS Oberpleis sind ein Beleg für die Entwicklung der Mannschaft. Selbst zwischenzeitliche Rückschläge bringen die Schlebuscher in der Rückrunde nicht mehr vom Kurs ab.

Für den Gegner aus Köln geht es ebenfalls nur noch um die Abschlussplatzierung. Der Klassenerhalt stand nie ernsthaft in Frage. "Daher ist auch keine große Brisanz mehr vorhanden. Beide Mannschaften können locker aufspielen", sagt der Coach.

(lhep)